Фура с новыми автомобилями Tesla сгорела в Китае

Автовоз, перевозивший новые автомобили Tesla, сгорел в Китае. Об этом сообщает autohome.com.ch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городском округе Цзуньи в провинции Гуйчжоу. По словам водителя фуры, он перевозил 10 новых автомобилей Tesla. Когда он заехал на мост, задние колеса грузовика загорелись. Мужчина припарковал машину и вызвал пожарных, которые приехали через несколько минут. После получаса борьбы с огнем, объятый пламенем автовоз потушили.

В результате пожара сгорели все 10 автомобилей Tesla, а также сам автовоз. Устанавливается причина возгорания фуры.