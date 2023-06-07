Новейшие Lexus GX и TX показали на новых изображениях

Lexus запланировала на 8 июня сразу две премьеры: дебютирует совершенно новый рамный Lexus GX на платформе Land Cruiser 300 и большой кроссовер с несущим кузовом Lexus TX. Сейчас, примерно за два дня до премьеры, компания опубликовала новые изображения этих автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Больше всего впечатляет Lexus GX - от дизайна модели нынешнего поколения не осталось и следа. Судя по всему, дизайнеры пытались сделать его нарочито угловатым, чтобы подчеркнуть утилитарность. Получилось что-то похожее на Land Rover.

Дизайн Lexus TX поспокойнее, его дизайн куда больше перекликается с актуальными моделями Lexus. Тут узкие фары и большая трапециевидная безрамочная решётка радиатора. В чём-то Lexus TX похож на рассекреченный вчера Lexus LBX.

Lexus GX получит платформу Toyota Land Cruser 300, Lexus TX будет построен на платформе растянутого Highlander. Обе модели получат гибридные силовые установки.