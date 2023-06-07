Новейшие Lexus GX и TX показали на новых изображениях - ФОТО
Lexus запланировала на 8 июня сразу две премьеры: дебютирует совершенно новый рамный Lexus GX на платформе Land Cruiser 300 и большой кроссовер с несущим кузовом Lexus TX. Сейчас, примерно за два дня до премьеры, компания опубликовала новые изображения этих автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.
Больше всего впечатляет Lexus GX - от дизайна модели нынешнего поколения не осталось и следа. Судя по всему, дизайнеры пытались сделать его нарочито угловатым, чтобы подчеркнуть утилитарность. Получилось что-то похожее на Land Rover.
Дизайн Lexus TX поспокойнее, его дизайн куда больше перекликается с актуальными моделями Lexus. Тут узкие фары и большая трапециевидная безрамочная решётка радиатора. В чём-то Lexus TX похож на рассекреченный вчера Lexus LBX.
Lexus GX получит платформу Toyota Land Cruser 300, Lexus TX будет построен на платформе растянутого Highlander. Обе модели получат гибридные силовые установки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре