Новый Toyota Prius 2024 очень мощный и динамичный

Новый Toyota Prius 2024 модельного года представлен Великобритании, где модель будет стоить от 37 315 фунтов стерлингов. Предзаказы начнут принимать 4 марта, а поставки запланированы на июль, передает Day.Az со ссылкой на Autocar.

Покупателям будут доступны две версии: Design и Excel. Обе оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем и передним электродвигателем, общая мощность которых составляет 220 л.с. - на 99 л.с. больше, чем раньше. США и другие рынки получат 196-сильную версию.

Новая Toyota Prius 2024 оснащена аккумулятором емкостью 13,6 кВт•ч, обеспечивающим запас хода только на электричестве в 87, при этом предшественник предлагал запас хода 70 км. Автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 6,7 секунды, что делает его самым быстрым Prius на сегодняшний день.

Автомобили начального уровня оснащены 17-дюймовыми легкосплавными дисками, тонированными стеклами, цифровым дисплеем диагональю 7 дюймов, центральным информационно-развлекательным экраном, как у Corolla и Toyota RAV4, и двухзонным кондиционером. Автомобили Excel на верхней ступеньке стоят на 2680 фунтов стерлингов больше и оснащены 19-дюймовыми легкосплавными дисками, цифровым зеркалом заднего вида и сиденьями с электроприводом.

Разработчики заявили, что солнечная панель на крыше дает достаточно энергии для проезда на электротяге примерно до 1250 км в год.

С момента запуска Prius в 1997 году Toyota продала более 5 млн машин по всему миру.

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