Представлена полностью обновленная Toyota C-HR 2023!

Привлекающая внимание своим уникальным стилем, полностью обновленная модель Toyota C-HR из семейства Toyota была представлена автолюбителям на церемонии презентации, состоявшейся в регионе Качрети, Грузия! На презентации была предоставлена подробная информация об обновлённом дизайне, технологических инновациях, производительности и других преимуществах модели. На мероприятии, состоявшейся 25 января в Грузии, также присутствовали известные авто- и лайфстайл-блогеры из Азербайджана. Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о полностью обновлённом интерьере и экстерьере модели. После церемонии информирования гости приняли участие в тест-драйве модели.

Toyota C-HR - автомобиль современных технологий!

Toyota C-HR, первая версия, которой была представлена в 2016 году, отличалась среди автомобилей нового поколения и всегда привлекала внимание своим дизайном. Воплощение инноваций и современности, выпущенная в 2023 году Toyota C-HR второго поколения смогла объединить в себе ряд новшеств. Наиболее примечательной с первого взгляда особенностью модели является включение современных элементов дизайна. Хотя Toyota C-HR и осталась верна своему предыдущему дизайну, теперь она стала более яркой и выразительной. В передней части автомобиля мы видим стреловидные светодиодные фары, отличающиеся 3D архитектурой, а также агрессивные спортивные решетки радиатора. Примечательными элементами дизайна модели также являются 64 различных оттенка подсветки салона, платформа GA-C, и новые скрытые в кузове дверные ручки.

Интерьер нового поколения Toyota C-HR также весьма привлекателен. Автомобиль оснащён 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью. Потребители могут настраивать этот экран по своему усмотрению. Центральная консоль также оснащена 8- или 12,3-дюймовым мультимедийным экраном. Этот мультимедийный экран предлагает беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota C-HR - бескомпромиссная забота об экологии!

Новое поколение Toyota C-HR оснащено гибридным двигателем. Под капотом установлены гибридные двигатели объемом 1,8 или 2,0 литра. Тогда как 1,8-литровый двигатель предлагается только в переднеприводной версии, у модели с 2,0-литровым двигателем есть полноприводная (4WD) версия. Toyota C-HR предлагает внушительные характеристики мощности в 140 л.с. (1,8 л) и 197 л.с. (2,0 л).

Отметим, что новая Toyota C-HR является экологическим лидером среди моделей Toyota. В сравнении с предыдущей моделью Toyota в C-HR использовано вдвое больше переработанного пластика. Кроме того, в автомобиле не использованы материалы животного происхождения. Автомобиль также оснащён передовой системой безопасности Toyota T-Mate.

Для желающих стать обладателем этого замечательного автомобиля у нас есть хорошая новость. Теперь вы можете купить Toyota C-HR у официальных дилеров в Азербайджане!