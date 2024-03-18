Лучшие гибридные внедорожники 2024 года

Американское автомобильное издание HotCars проанализировало новые роскошные кроссоверы и внедорожники 2023 и 2024 модельных годов, передает Day.Az.

Рейтинги присуждались в трех ключевых категориях: стартовая рекомендуемая розничная цена, совокупный расход топлива на галлон (по данным Fueleconomy.gov) и надежность (оценки качества и надежности JD Power).

"Мы использовали совокупное среднее значение по каждой из категорий, чтобы определить наш рейтинг HotCars и отсортировать эти роскошные внедорожники", - говорится в анализе.

Флагманский семиместный кроссовер Lexus TX 500h F Sport Performance 2024 модельного года возглавил рейтинг. Эксперты HotCars отметили, что новый Lexus TX 500h имеет все шансы стать хитом благодаря мощной 366-сильной гибридной силовой установке и целому ряду премиальных опций, включая топовую аудиосистему Mark Levinson. При этом кроссовер сохраняет ДНК люксового бренда в плане роскошного оформления интерьера и экстерьера. Цена Lexus TX 500h F Sport Performance на американском рынке стартует с $70 000.

В Топ-3 лучших гибридных кроссоверов и внедорожников 2024 года также вошли младшие модели Lexus - RX 350h (2 место) и NX 350h (3 место). Первая оснащается 246-сильной гибридной установкой и роскошным интерьером, ее ценник начинается с $52 000. Компактный NX 350h с 240-сильным гибридом и полным приводом доступен минимум за $45 000.

Всего в рейтинг HotCars вошли 12 лучших по мнению экспертов гибридных моделей в сегментах кроссоверов и внедорожников. Первые три позиции занимают модели Lexus:

1. Lexus TX 500h F Sport Performance 2024 года;

2. Lexus RX 350h 2024 года;

3. Lexus NX 350h 2024 года;

4. Toyota Venza 2024 года;

5. Toyota RAV4 Hybrid 2024 года;

6. Lexus UX 300h 2024 года;

7. Honda CR-V Hybrid 2024 года;

8. Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 года;

9. Hyundai Tucson Hybrid 2024 года;

10. Kia Niro Hybrid 2024 года;

11. Ford Escape Hybrid 2024 года;

12. Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 года.

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