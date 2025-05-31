Changan ответил, как бросить вызов доминированию машин из Японии. На минувшей неделе в Таиланде открылся завод компании, и на пресс-конференции удалось задать вопросы председателю Changan Чжу Хуаронгу и гендиректору суббренда Deepal Дэну Чэнхао. Помимо прочего у китайских топ-менеджеров спросили, как Changan собирается покончить с доминированием японских машин в стране, где популярны Toyota, Isuzu и Honda, а за "японцами" более 70% рынка, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На коварный вопрос о конкуренции с марками из Страны восходящего солнца отвечал руководитель суббренда Changan Deepal. Дэн Чэнхао перечислил несколько аспектов, которые позволят получить преимущество. Во-первых, Changan запустил продажи автомобилей с "удлинителем хода": расход топлива сравним с японскими гибридами, но при этом у "китайцев" есть возможность движения на электротяге, что позволяет экономить.

Во-вторых, у новинок Changan есть заднеприводные модификации, которые обеспечивают лучшую управляемость. В-третьих, гибриды китайской марки по ощущениям от вождения ближе к "чистым" электромобилям. Наконец, автомобили Changan "имеют преимущества в плане безопасности". Пока китайская марка будет предлагать в Таиланде только гибриды с бензин-генератором, поскольку тайцы обеспокоены запасом хода электрокаров и сроком службы батарей.

В завод в Таиланде компания Changan инвестировала 10 миллиардов бат, а общие вложения в развитие инфраструктуры продаж, технологии и производство вдвое выше. В стране будут выпускаться модели Deepal и Avatr, причём не только с правым, но и с левым рулём, то есть с прицелом на экспорт в другие страны Юго-Восточной Азии. Цель - 80-процентный уровень локализации в Таиланде.