Changan полностью рассекретил новое поколение лифтбека Uni-V

Новый лифтбек Changan Uni-V полностью раскрыт на официальных фото. В Китае опубликовали снимки третьего поколения пятидверки. Впрочем, если отбросить маркетинговые слоганы, речь идёт о втором рестайлинге исходного Changan Uni-V, доступного в России. Дело в том, что колёсная база и большинство кузовных панелей не изменились, а доработки экстерьера сводятся к штрихам. Салон совсем другой: без узнаваемой панели в стиле французских машин, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Changan Uni-V образца 2025 года на два сантиметра длиннее предшественника. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,27, в основном за счёт отказа от "потайной" решётки радиатора: теперь спереди заглушка, как у электрокаров. Изменились и начинка фар, и дизайн бамперов, но проще всего определить новинку по классическим дверным ручкам под обратный хват и круглым патрубкам выхлопа.

Доступно два вида обвеса: обычный и спортивный. Во втором случае ярко оформлены тормозные суппорты, а по кромке бамперов и боковых юбок проходит контрастная полоса. А вот салон в расшифровке не нуждается: поменялись и передняя панель, и дверные карты, и центральный тоннель, и кресла, а интерфейс с многоярусными экранами а-ля Citroen в прошлом. Теперь Changan Uni-V похож на конкурентов, хотя аналоговые кнопки не забыли.

Из необычных деталей - кнопка R Drive Mode, но о ней пока ничего не рассказали. Техника с переходом в третье поколение не поменяется: базовый турбомотор 1.5 выдаёт 192 лошадиные силы, опциональный 2,0-литровый агрегат рассчитан на 245 лошадиных сил. Вероятно, коробки передач тоже останутся без изменений: 7-ступенчатый "робот" или 8-ступенчатый автомат.

На китайский рынок новый Changan Uni-V должен выйти летом. В России до сих пор продают машины образца 2021 года, причём у дилеров в наличии лифтбеки 2023 или 2024 года выпуска.