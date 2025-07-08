https://news.day.az/autonews/1766292.html У автомобиля Geely на ходу отвалилась педаль газа У автомобиля Geely Tugella прямо во время движения отвалилась педаль газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает НСН. О проблемах, которые возникли на ходу, заявил владелец китайского автомобиля из Санкт-Петербурга. Он опубликовал видео, на котором показывает обломок педали и жалуется на качество материалов.
У автомобиля Geely на ходу отвалилась педаль газа
У автомобиля Geely Tugella прямо во время движения отвалилась педаль газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает НСН.
О проблемах, которые возникли на ходу, заявил владелец китайского автомобиля из Санкт-Петербурга. Он опубликовал видео, на котором показывает обломок педали и жалуется на качество материалов.
"С левого ряда еле-еле съехал - педаль переломилась пополам. Просто пластиковая, тонюсенькая... Чуть не убился", - рассказал автовладелец.
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