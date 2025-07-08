У автомобиля Geely на ходу отвалилась педаль газа

У автомобиля Geely Tugella прямо во время движения отвалилась педаль газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает НСН.

О проблемах, которые возникли на ходу, заявил владелец китайского автомобиля из Санкт-Петербурга. Он опубликовал видео, на котором показывает обломок педали и жалуется на качество материалов.

"С левого ряда еле-еле съехал - педаль переломилась пополам. Просто пластиковая, тонюсенькая... Чуть не убился", - рассказал автовладелец.