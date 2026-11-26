Концерн General Motors (GM) подал патентную заявку на систему обогрева салона электромобилей, использующую тепло, выделяемое при торможении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, соответствующий документ опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США.

В заявке также указано, что предложенный принцип может применяться не только в легковых электромобилях, но и в грузовиках, поездах, самолетах или строительной технике.

Как отмечается в патентной заявке, в холодную погоду запас хода электромобиля может сокращаться на 30−40%, в значительной степени из-за того, что электрический отопитель потребляет энергию от той же батареи, которая приводит автомобиль в движение.

В то же время при каждом торможении тормозные механизмы нагреваются, и это тепло в настоящее время просто рассеивается в атмосферу. Предлагаемое решение заключается в том, чтобы направлять нагретый воздух от тормозных механизмов в систему отопления салона.

Cпособов подачи тепла предложено два: либо нагрев радиатора, который передает тепло воздуху салона, но при этом воздух от тормозов не смешивается с воздухом, которым дышат пассажиры. Второй вариант - прямая подача нагретого воздуха в салон через блок микроклимата.