GM предложил обогревать салон автомобиля теплом от работы тормозов
Концерн General Motors (GM) подал патентную заявку на систему обогрева салона электромобилей, использующую тепло, выделяемое при торможении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, соответствующий документ опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США.
В заявке также указано, что предложенный принцип может применяться не только в легковых электромобилях, но и в грузовиках, поездах, самолетах или строительной технике.
Как отмечается в патентной заявке, в холодную погоду запас хода электромобиля может сокращаться на 30−40%, в значительной степени из-за того, что электрический отопитель потребляет энергию от той же батареи, которая приводит автомобиль в движение.
В то же время при каждом торможении тормозные механизмы нагреваются, и это тепло в настоящее время просто рассеивается в атмосферу. Предлагаемое решение заключается в том, чтобы направлять нагретый воздух от тормозных механизмов в систему отопления салона.
Cпособов подачи тепла предложено два: либо нагрев радиатора, который передает тепло воздуху салона, но при этом воздух от тормозов не смешивается с воздухом, которым дышат пассажиры. Второй вариант - прямая подача нагретого воздуха в салон через блок микроклимата.
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