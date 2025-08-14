DSMF-nin xərcləri 9,4% artıb

2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində DSMF-nin xərcləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 375,0 mln. manat və ya 9,4% artıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, xərclərin 96,7%-ni əhaliyə ödənişlər təşkil edib.