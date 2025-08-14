https://news.day.az/azerinews/1774035.html DSMF-nin xərcləri 9,4% artıb 2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində DSMF-nin xərcləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 375,0 mln. manat və ya 9,4% artıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb. Bildirilib ki, xərclərin 96,7%-ni əhaliyə ödənişlər təşkil edib.
DSMF-nin xərcləri 9,4% artıb
2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində DSMF-nin xərcləri ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 375,0 mln. manat və ya 9,4% artıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, xərclərin 96,7%-ni əhaliyə ödənişlər təşkil edib.
