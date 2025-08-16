https://news.day.az/azerinews/1774350.html Tramp hələlik Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməmək qərarına gəlib ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi barədə düşünməyin mənası olmadığını deyib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti "Fox News" televiziya kanalına müsahibəsində bildirib. "Bu gün düşünürəm ki, bu barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur. Görək iki-üç həftədən sonra nə olacaq.
"Bu gün düşünürəm ki, bu barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur. Görək iki-üç həftədən sonra nə olacaq. Amma bugünkü görüş yaxşı keçib", - deyə D.Tramp qeyd edib.
