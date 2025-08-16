Tramp hələlik Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməmək qərarına gəlib

ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi barədə düşünməyin mənası olmadığını deyib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti "Fox News" televiziya kanalına müsahibəsində bildirib.

 

"Bu gün düşünürəm ki, bu barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur. Görək iki-üç həftədən sonra nə olacaq. Amma bugünkü görüş yaxşı keçib", - deyə D.Tramp qeyd edib.