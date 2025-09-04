https://news.day.az/azerinews/1778147.html FHN-nin kapitanı vətəndaşları aldatmaqda təqsirləndirilir - 3 milyon manat Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı kapitan Ayaz Bayramov müxtəlif şəxsləri aldadaraq pullarını ələ keçirirməkdə ittiham olunur. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aldadıldığı bildirilən tərəflər arasında vəzifəli şəxslər də var. İddialara əsasən ələ keçirilən məbləğ 3 milyon manata yaxındır.
