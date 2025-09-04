FHN-nin kapitanı vətəndaşları aldatmaqda təqsirləndirilir

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı kapitan Ayaz Bayramov müxtəlif şəxsləri aldadaraq pullarını ələ keçirirməkdə ittiham olunur.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aldadıldığı bildirilən tərəflər arasında vəzifəli şəxslər də var.

İddialara əsasən ələ keçirilən məbləğ 3 milyon manata yaxındır.

Şikayətlərdən sonra A.Bayramov barəsində istintaq başladılıb. 

Hərbi prokrurorluq tərəfindən aparılan istintaq yekunlaşıb və iş baxış üçün Hərbi məhkəməyə göndərilib.