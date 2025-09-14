Berbok BMT sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsini istisna etməyib
Ukrayna böhranının nizamlanması üzrə danışıqlar başa çatdıqdan sonra BMT-nin himayəsi altında Ukraynaya sülhməramlı missiya göndərmək mümkün olacaq.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə BMT Baş Assambleyasının səfri Annalena Berbok deyib.
"Əgər [dinc nizamlanmasına dair] razılıq əldə olunarsa, onun onun maksimum dərəcədə icrasını təmin etmək lazımdır. Və əgər BMT-yə üzv ölkələrin əksəriyyəti bəyan etsələr ki, [Ukraynada] BMT-nin sülhməramlılığı da zəruridir, o zaman bu, ümid edirik ki, davamlı sülhü təmin edə biləcək", - deyə o bildirib.
Eyni zamanda Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş rəhbəri bu ehtimalı sülh danışıqlarının prioritetliyi ilə əlaqələndirib.
