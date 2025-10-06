https://news.day.az/azerinews/1785941.html XTQ ermənilərin içinə belə sızıbmış... - VİDEO XTQ Kamran İbrahimov YouTube kanallarının birinə müsahibəsi diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, jurnalist kimi ermənilərin içinə necə sızmasından danışıb. Sözügedən videomüsahibə sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.
XTQ ermənilərin içinə belə sızıbmış... - VİDEO
XTQ Kamran İbrahimov YouTube kanallarının birinə müsahibəsi diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, jurnalist kimi ermənilərin içinə necə sızmasından danışıb.
Sözügedən videomüsahibə sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре