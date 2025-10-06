Gözətçi işlədiyi kafedə öldü

Bakıda kafedə ölüm qeydə alınıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən saat 10 radələrində Nizami rayonu Əliağa Kürçaylı küçəsi 4-də yerləşən kafedə baş verib.

Orada gözətçi işləyən 1959-cu il təvəllüdlü paytaxt sakini İlqar Sabir oğlu İsmayılovun halı pisləşib və vəfat edib.

Onun infarktdan öldüyü bildirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.