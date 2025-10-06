https://news.day.az/azerinews/1786006.html Gözətçi işlədiyi kafedə öldü Bakıda kafedə ölüm qeydə alınıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən saat 10 radələrində Nizami rayonu Əliağa Kürçaylı küçəsi 4-də yerləşən kafedə baş verib. Orada gözətçi işləyən 1959-cu il təvəllüdlü paytaxt sakini İlqar Sabir oğlu İsmayılovun halı pisləşib və vəfat edib. Onun infarktdan öldüyü bildirilib.
