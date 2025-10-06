Payızın ən dəyərli meyvəsi - 4 manata satılır - ŞƏFA MƏNBƏYİDİR
Payızda yetişən heyva həm dadı, həm də sağlamlığa faydaları ilə seçilir. Hazırda oktyabr ayıdır və bazarlarda bol miqdarda yerli heyva satılır.
Day.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, qiyməti 4 manat civarında olan bu meyvə həm gündəlik qidalanmada, həm də təbii müalicə vasitəsi kimi geniş istifadə olunur.
Vitamin və minerallarla zəngindir
Heyva C vitamini, kalium, mis, dəmir və liflərlə zəngindir. Orqanizmin immun sistemini gücləndirir, soyuqdəymə və virus infeksiyalarına qarşı qoruyucu təsir göstərir. Həmçinin yüksək lif tərkibi həzm sisteminin düzgün işləməsinə yardım edir.
İmmuniteti möhkəmləndirir, öskürəyə qarşı faydalıdır
Xalq təbabətində heyva öskürək, boğaz ağrısı və soyuqdəymə zamanı təbii müalicə vasitəsi kimi istifadə olunur. İsti heyva kompotu və ya bişmiş heyva boğazı yumşaldır, nəfəs yollarını təmizləyir. C vitamini sayəsində immunitetin möhkəmlənməsinə dəstək olur.
Qan dövranını və ürəyi qoruyur
Heyvanın tərkibindəki kalium və antioksidant maddələr ürək-damar sistemini gücləndirir, damar elastikliyini artırır. Müntəzəm, amma ölçülü şəkildə istehlak edildikdə xolesterinin balansda qalmasına kömək edir.
Həzm sistemini tənzimləyir
Heyva pektin və təbii lif baxımından çox zəngindir. Buna görə də qəbizlik və ishal kimi hallarda bağırsaq fəaliyyətini normallaşdırmağa yardımçı olur. Mədəsində həssaslıq olanlar üçün bişmiş heyva daha uyğundur, çünki çiy halda turş və bəzən ağır həzm olunur.
Kimlər heyva yeməməlidir?
Bəzi hallarda heyvadan ehtiyatla istifadə edilməlidir:
Diabet xəstələri təbii şəkər səbəbindən porsiyanı məhdudlaşdırmalıdır;
Fruktoza həssaslığı olan şəxslərdə narahatlıq yarada bilər;
Mədə xorasından əziyyət çəkənlər üçün çiy heyva turşuluq artıra bilər;
Uşaqlara heyva yalnız bişmiş və püre şəklində, boğulma riski olmadan verilməlidir.
Heyvanın düzgün seçilməsi və saxlanması
Alarkən heyvanın sarı, ətirli və zədəsiz olmasına diqqət yetirin. Soyuducuda və ya sərin yerdə 1-2 həftə saxlamaq mümkündür. Tam yetişmiş heyva tez yumşalır, ona görə də ehtiyac qədər almaq məsləhətdir.
Xalq təbabətində "qızıl meyvə" sayılır
Əcdadlarımız heyvanı "payızın şəfası" adlandırıblar. Xalq təbabətində təkcə meyvəsi deyil, yarpağı və tumu da müxtəlif qarışıqlarda istifadə olunub. Heyva çayı və ya mürəbbəsi bədənə istilik verir, soyuq havalarda orqanizmi möhkəmləndirir.
