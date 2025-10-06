Məktəbli avtobusları ilə bağlı narazılıq - “Niyə 10 gün əvvəldən pul ödətdirirsiz?”
Cəmi bir neçə gündür tətbiqinə başlanılan məktəbli avtobusları ilə bağlı pilot layihə ("2School") sosial şəbəkədə narazılıqlara səbəb olub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ödənişlərin orta büdcəli ailələrə uyğun olmaması, avtobuslar üçün ayrılan zolaqlara giriş imkanlarının yaradılmaması, qeydiyyatdan keçən şagirdlərin müvafiq şəkildə ünvana çatdırılmaması və digər məsələlər mübahisə mövzudur.
Xidmətdən yararlanmaq istəyən yazar Çingiz Özgür də övladı üçün qeydiyyatdan keçdiyini və əvvəlcədən ödəniş etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə, bütün planlarını ona uyğun qursa da, yeni tətbiq olunan layihə övladının işini yarıda qoyub: "2School" tətbiqini yüklədim, ev ünvanını, məktəbi, gediş-gəliş saatını yazdım. Dərhal hesablayıb dedilər ki, 137 manat edir. Elə indi ödə, oktyabrın 6-dan uşağı aparıb gətiririk. Dərhal ödənişi elədim, tətbiqlə kifayətlənməyib nömrələrinə zəng etdim. Təsdiqlədilər ki, uşağı həmin vaxtda götürəcəklər. Lakin indi zəng ediblər ki, biz o məktəbdən saat 13:00, ya da 14:00-da götürə bilərik uşağı..."
Yazarın sözlərinə görə, şirkətin öz münasib bildiyi vaxtda şagirdləri aparıb-gətirməsi əvvəlcədən təsdiqlənən qrafiklə üst-üstə düşmür: "Əgər ancaq həmin saatlarda apara bilirdinizsə, orada qrafiki niyə qoymusunuz? Bəs bizdən niyə soruşursuz uşaq saat neçədə çıxır? Bəs niyə 10 gün əvvəldən pul ödətdirirsiz? Axı 10 gündür arxayın olmuşam ki, servis tapmışam, ağ günə çıxmışam.
Dedilər qəbzinizi atın, pulunuzu geri qaytaraq. Cavab isə belə oldu "qeydə alındı, biz sizin ödənişinizi yönləndiririk banka, bank da 10-12 gün ərzində ödənişinizi geri qaytaracaq..."
Cəmi bir neçə gündür fəaliyyətə başlayan məktəbli avtobuslarının abunə qiymətləri də sosial şəbəkədə əsas müzakirə mövzusudur. Qiymətlərin 100 manatdan başlandığı açıqlansa da, real rəqəmlərin daha çox olduğu narahatlıq yaradıb. Məsələn, Xırdalan şəhərindən - 132-134 nömrəli məktəbə gediş-gəliş olmaqla aylıq qiymət 240 manat təşkil edir. Ay ərzində şagirdlərin ortalama dərsə 20 dəfə gedib gəldiklərini nəzərə alsaq, Xırdalan şəhərində yaşayan şagird üçün günlük 12 manat yol xərci deməkdir. Yasamalda qalan üçün isə günlük 8,4 manat xərc yaranmış olacaq.
Valideynlər özəl servislərin 100-150 manata apardığı yolun sözügedən xidmətlər təxminən 170-250 manata başa gəldiyini bildirirlər.
Sözügedən layihə ilə bağlı məsələni müğənni Xuraman Şuşalı da gündəmə gətirib. Məktəblilər üçün təşkil olunan avtobusların 240 manat olmasından gileylənən ifaçı onların pulsuz olmasını istəyib: "Pulsuz olsa, çox az adam uşağını şəxsi maşını ilə məktəbə aparar. Tıxaclar da azalar".
Bəs məktəbli avtobuslarının qiymət siyasəti hansı meyarlar əsasında tərtib olunub? Bu xidmətin digər özəl xidmətlərdən üstünlüyü nədədir?
Bu suallarla bağlı layihə rəhbərliyinə suallar ünvanlasaq da, cavab ala bilmədik.
Xatırladaq ki, Bakıda məktəbli avtobuslarının tətbiqi üzrə pilot layihəyə oktyabrın 1-dən etibarən start verilib. Layihə ilkin mərhələdə 8 dövlət və 3 özəl məktəbi, ümumilikdə 1250-dən çox şagirdi əhatə edəcək. Şəhərdə nəqliyyat sıxlığını azaltmaq məqsədilə həyata keçirilən bu layihə çərçivəsində 100-dən çox avtobus ayrılıb.
Pilot layihənin tətbiq olunacağı məktəblər sırasına Bakı şəhərində yerləşən İlyas Əfəndiyev adına Elitar Gimnaziya, 6 nömrəli məktəb-lisey, general-leytenant K.A.Kərimov adına 8 nömrəli tam orta məktəb, A.Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb-lisey, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəb, Xətai rayonu 27 nömrəli tam orta məktəb, 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksi və 189-190 nömrəli tam orta məktəb daxildir. Avtobus xidmətindən istifadəyə görə aylıq abunə haqqı məsafəyə əsasən müəyyən olunacaq. Qazi və şəhid ailələrinə, eləcə də ikinci övladı məktəbdə oxuyan ailələrə endirimlər nəzərdə tutulub.
