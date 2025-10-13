"Çöplü sok"un içindən çıxanlar dəhşətə gətirdi

Sosial şəbəkədə yayılan video diqqət çəkib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, marketdən övladına qutunun içərisində olan təbii meyvə şirəsi alan ana gördüyü mənzərədən heyrətlənib.

Belə ki, qutunu kəsən valideyn iyrənc halın şahidi olub. 1 il istifadə müddətinin olduğu məhsul kiflənmiş və qəbula yararsız olub. 

Müzakirələrə səbəb olan görüntünü təqdim edirik: