https://news.day.az/azerinews/1787807.html "Çöplü sok"un içindən çıxanlar dəhşətə gətirdi - VİDEO Sosial şəbəkədə yayılan video diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, marketdən övladına qutunun içərisində olan təbii meyvə şirəsi alan ana gördüyü mənzərədən heyrətlənib. Belə ki, qutunu kəsən valideyn iyrənc halın şahidi olub. 1 il istifadə müddətinin olduğu məhsul kiflənmiş və qəbula yararsız olub.
"Çöplü sok"un içindən çıxanlar dəhşətə gətirdi - VİDEO
Sosial şəbəkədə yayılan video diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, marketdən övladına qutunun içərisində olan təbii meyvə şirəsi alan ana gördüyü mənzərədən heyrətlənib.
Belə ki, qutunu kəsən valideyn iyrənc halın şahidi olub. 1 il istifadə müddətinin olduğu məhsul kiflənmiş və qəbula yararsız olub.
Müzakirələrə səbəb olan görüntünü təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре