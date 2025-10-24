“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” festivalının proqramına 10-dan çox sərgi daxildir! - FOTO
Oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək incəsənət, mədəniyyət və ekologiyanı bir araya gətirən, Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə keçiriləcək "Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy" ("Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW") incəsənət festivalı zamanı şəhərin müxtəlif qalereyalarında 10-dan çox sərgi açılacaq və bu sərgilər festivalın əsas hissəsini təşkil edəcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, XX və XXI əsrin ən məşhur sənətkarlarından biri, ikonik üslubu ilə insan bədənini, görmə tərzini dəyişdirən kolumbiyalı modern rəssam, heykəltaraş Fernando Boteronun, BMT və IDEA-nın birgə təqdimatı ilə Azərbaycanın qabaqcıl rəssamlarının ekoloji məsuliyyət və davamlılıq mövzusunda əsərlərini əhatə edən "Mənim dənizlərim, Mənim okeanlarım" adlı sərgilərinin oktyabrın 31-də rəsmi açılışı olacaq və noyabrın 1-2-də Heydər Əliyev Mərkəzində sənətsevərlərin ixtiyarına veriləcək.
Digər sərgilərdən 6-sı İçərişəhərdə baş tutacaq. Oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək Yeraltı Hamamda təşkil olunacaq "Axar yaddaş" sərgisi Azərbaycanda hamam mədəniyyətinin çoxqatlı semantikasını - su, yaddaş və təmizlik anlayışları kontekstində araşdırır. Səbinə Şıxlinskaya, Nərgiz Əsgərova Ramizqızı, Aliyə Bayramova və Timur Zaripovun iştirakı ilə təqdim ediləcək çağdaş sənət əsərləri vasitəsilə hamam keçmişlə bu gün arasında axan bir yaddaş məkanı, nəsilləri və təcrübələri birləşdirən kollektiv identiklik sahəsi kimi yenidən yozulur.
Şirvanşahlar Sarayı Kompleksində "Şeh. Heç vaxt olmayan səhər" adlı sərgidə (31 oktyabr-2 noyabr) rəssam Vüsalə Ağarəziyeva Şirvanşahlar Sarayını gecə ilə sübh arasındakı o incə, düşüncəli məqama çevrilən kontemplativ bir məkana bənzədir.
"Əcdadlar" sərgisi Azərbaycanın aparıcı müasir sənətkarlarından olan Faiq Əhməd, Rəşad Ələkbərov, Orxan Hüseynov və Fərid Rəsulovu, bəşəriyyətin ən dərin anlayışlarından birini - bizdən əvvəl yaşayanlarla aramızdakı qırılmaz bağı araşdırmaq üçün bir araya gətirir. Sərgi oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək İçərişəhərdəki "QGallery Baku"da baş tutacaq.
Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzindəki (noyabrın 1-2-də) "Fıstıq ağacı: Yaddaşın kökləri" ədəbiyyat, sənətkarlıq və ekologiyanı birləşdirən çoxşaxəli bir layihədir. Maqsud İbrahimbəyovun qısa hekayəsindən ilhamlanan monodrama - "Fıstıq ağacı" Azərbaycan nağılçılığı prizmasından yaddaş, aidiyyət və davamlılıq kimi dərin insan mövzularını araşdırır.
İçərişəhərdəki Bakı Fotoqrafiya Evində (2-3 noyabr) "Bakıya uçuş: Axın halı" layihəsi çərçivəsində 8 rəssam tərəfindən şəhər mərkəzində yerləşən fəvvarələrdən ilhamlanaraq ictimai sənət əsərləri yaradılmışdır. Hər bir əsər həmin məkanın şəxsi və ya ictimai hekayəsini danışır. Mövzular Bakıda ictimai məkanlarda fəvvarələrin rolu, şəhərin və icmaların kimliyinin formalaşmasında onların təsiri, həmçinin bu məkanların Bakı üçün yeni baxışlar, təsəvvürlər və ehtimal olunan gələcəyi formalaşdırmaq potensialını araşdırır.
Ramina Səadətxanın "Od, su və öpüşlər" adlı yeni silsilə əsərləri "Nine Senses Art Center"də oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək təqdim olunacaq.
Zəhra Məmmədova tərəfindən kurasiya edilən "Bir zamanlar Xəzər" həm bədii səyahət, həm də suyu və özümüzü yenidən görməyə çağıran bir layihədir. Sərgi YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində noyabrın 2-3-də nümayiş ediləcək.
Abşeron məktəbinin önəmli nümayəndəsi və Azərbaycan realist incəsənətinin ən vacib rəssamlarından olan Tofiq Cavadovun (1925-1985) yüzilliyinə həsr olunmuş "Tofiq Cavadovun 100 illiyi" sərgisi Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində (31 oktyabr-2 noyabr), "Baku Steel Art" Beynəlxalq Metal Simpoziumunun iştirakçılarının əsərləri isə eyni tarixlərdə Dənizkənarı Milli Parkında sərgilənəcək. Elvin Nəbizadənin "Sonuncu dalğa" kinetik instalyasiyası isə iki gün ərzində Daş Salnamə Muzeyində nümayiş olunacaq.
Sərgilərlə yanaşı, festival proqramına ustad dərsləri, ictimai incəsənət və şəhər turları da daxildir.
Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasında isə noyabrın 1-2-də Cüzeppe Kartanın (Giuseppe Carta) ustad dərsləri keçiriləcək. Eyni zamanda, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası noyabrın 1-2-də açıq qapı günü elan edir.
Əsmər Babayevanın başçılığı ilə "ABOVE" layihəsi daxilində ziyarətçiləri qalereya divarlarının hüdudlarından çıxararaq Azərbaycanın aparıcı müasir heykəltaraş və rəssamlarının studiyalarına aparır. Bu eksklüziv təcrübə ideyaların doğulduğu və sənətə çevrildiyi məkanlara nadir baxış imkanı təqdim edir. Qonaqlar sənət prosesinə birbaşa şahidlik edəcək, sənətçilərlə şəxsi söhbətlər aparacaq və ənənə ilə innovasiyanın ölkənin inkişaf edən sənət səhnəsini necə formalaşdırdığını kəşf edəcəklər.
3 günlük festivalın zəngin proqramından faydalanmaq, tədbirlərdə iştirak etmək və incəsənət bayramının bir hissəsinə çevrilmək üçün www.bakuartweekend.az saytından qeydiyyatdan keçmək mütləqdir.
