https://news.day.az/azerinews/1792543.html Misli Premyer Liqasında X turun növbəti oyunları keçiriləcək Bu gün Misli Premyer Liqasının X turu çərçivəsində iki oyun baş tutacaq. Day.Az xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında "Turan Tovuz" doğma meydanda "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək. Oyun saat 16:00-da başlayacaq. Daha sonra "Sumqayıt" klubu "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Bu görüş isə saat 18:30-da start götürəcək.
16:00. "Turan Tovuz" - "Şamaxı"
Misli Premyer Liqasında X turun növbəti oyunları keçiriləcək
Bu gün Misli Premyer Liqasının X turu çərçivəsində iki oyun baş tutacaq.
Day.Az xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında "Turan Tovuz" doğma meydanda "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək. Oyun saat 16:00-da başlayacaq.
Daha sonra "Sumqayıt" klubu "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Bu görüş isə saat 18:30-da start götürəcək.
Turnir cədvəlinə əsasən, 18 xalla 3-cü yerdə qərarlaşan "Turan Tovuz" liderlər qrupunda yer alır. "Şamaxı" 10 xalla 9-cu pillədədir.
"Araz-Naxçıvan" 16 xalla 4-cü, "Sumqayıt" isə 14 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb.
16:00. "Turan Tovuz" - "Şamaxı"
18:30. "Sumqayıt" - "Araz-Naxçıvan"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре