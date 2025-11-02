Şou-biznes “Ölsəm, o konsertə get, Mahsun mənim üçün “Bəlalım” oxusun” - VİDEO
Məşhur türkiyəli müğənni Mahsun Kırmızıgül Rusiyanın paytaxtı Moskvada 5000 nəfərlik konsert verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Mahsun Kırmızıgül Moskvada böyük izdihamla qarşılanıb. Biletləri günlər əvvəl satılan konserti izləmək üçün 5000-ə yaxın tamaşaçı arenanı doldurub.
Kırmızıgülün çıxışı zamanı duyğusal anlar yaşanıb. Sənətçi səhnədə xərçəng xəstəliyindən vəfat edən Natelanın hekayəsini bölüşüb. Məlum olub ki, Natela konsertdən cəmi 20 gün əvvəl vəfat edib, lakin üç ay öncə biletləri alaraq bu gecəyə qatılmağı çox arzulayıb.
Bacısına "Əgər ölsəm, konsertə get. Mahsun bəyə onu çox sevdiyimi de və mənim üçün "Bəlalım" mahnısını oxusun", - deyən Natelanın arzusu Kırmızıgülü təsirləndirib.
Sənətçi Natelanın bacısını səhnəyə dəvət edərək, onunla birlikdə "Bəlalım" mahnısını ifa edib. Zalda duyğusal anlar yaşanıb və tamaşaçılar bu jesti alqışlarla qarşılayıblar.
