Elşad Xose xanımı ilə - FOTO
Reper Elşad Xose həyat yoldaşı Lətifə ilə fotosunu paylaşıb.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Xatırladaq ki, Elşad Xose 2021-ci ildə ailə qurub. Bu, reperin ikinci evliliyidir.
