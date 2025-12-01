Az siqaret çəkmək də öldürür - Erkən ölüm riski 60% artır
Gündə yalnız iki siqaret çəkmək belə ürək-damar xəstəlikləri riskini 50%-dən çox, erkən ölüm riskini isə 60% artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, ABŞ-nin Johns Hopkins Universitetindən alimlərin araşdırması göstərir ki, özünü "sosial içici" adlandıran şəxslər də ciddi sağlamlıq riskləri ilə üz-üzədir. 20 il ərzində 300 min nəfər üzərində aparılan tədqiqat, sosial siqaret çəkənlərin də siqaret aludəçisi qədər risk altında olduğunu, onların ürək xəstəliyi və erkən ölüm ehtimalının yüksək olduğunu üzə çıxarıb.
"Az çəkmək kifayət etmir, siqareti tamamilə tərgitmək lazımdır", - deyə mütəxəssislər vurğulayır.
Ürək və Damar Cərrahiyyəsi üzrə mütəxəssis, dosent Dr. Macit Bitargil qeyd edir ki, gündə yalnız iki-üç siqaret çəkmək belə sağlamlığa ciddi zərər verir:
Bir ədəd siqaret ömrünüzdən 20 dəqiqə aparır.
Bir paket siqaret isə ömrünüzdən təxminən 7 saat qısaldır.
Dr. Bitargil bildirir ki, siqaret ağciyər hüceyrələrinə zərər verir, oksigenin bədən hüceyrələrinə çatmasını əngəlləyir.
Damarların daxili təbəqəsini zədələyir, qan axını pozulur, tromb və plak yaranması baş verir.
Nikotin damarları daraldır, qan təzyiqini artırır və ürəyin iş yükünü böyüdür.
DNA mexanizmini pozur, pis xolesterolu artırır, yaxşı xolesterolu azaldır.
Normal siqaret çəkənlərdə ürək tutması riski 23 dəfə artır.
Az çəkənlərdə ürək tutması riski 50%, erkən ölüm riski isə 60% yüksəlir.
Siqaret dumanına məruz qalmaq, siqaret çəkməyən şəxslərdə də ürək tutması və ölüm riskini artırır.
Dr. Bitargil: "Siqaret çəkməyənlərdə risk aktiv çəkənlərə nisbətən az olsa da təxminən 20% artır."
O, dumansız mühitlərin sağlamlıq üçün həyati əhəmiyyətli olduğunu və sağlam həyat üçün siqaretsiz həyatın vacib olduğunu qeyd edib.
Siqaret beyində dopamin və endorfin sistemini stimullaşdıraraq zövq hissi yaradır. Dr. Bitargil tövsiyə edir ki, siqareti tərk edərkən idman kimi sağlam hobbilər əvəzləyici ola bilər, çünki onlar eyni mexanizmi işə salır.
Peşəkar yardım almaq, siqareti tərgitmə mərkəzlərinə müraciət etmək və nikotin məhsullarından istifadə faydalıdır.
Sağlam həyat təkcə siqareti tərgitmək deyil - düzgün qidalanma, idman, yuxu və xroniki xəstəliklərin nəzarəti ürək sağlamlığı üçün kritikdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре