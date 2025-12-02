Gələn il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günləri açıqlanıb

2026-cı il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günləri müəyyən edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Belə ki, 2026-cı il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, martın 20, 21-i Ramazan bayramı, mayın 27, 28-i Qurban bayramı günləri kimi müəyyən edilib.