Gələn il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günləri açıqlanıb
2026-cı il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günləri müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Belə ki, 2026-cı il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı, martın 20, 21-i Ramazan bayramı, mayın 27, 28-i Qurban bayramı günləri kimi müəyyən edilib.
