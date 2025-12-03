https://news.day.az/azerinews/1799569.html Şəbnəmlə Vəfa Aygünlə Röyanı "təkrarladı" - VİDEO Müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Zeynalova birgə görüntüləri ilə gündəmə gəliblər.
Müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Zeynalova birgə görüntüləri ilə gündəmə gəliblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Xalq artistləri Aygün Kazımova və Röya Ayxandan sonra bir-biriləri ilə böyük qalmaqallar yaşayan Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Zeynalovanın birlikdə görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb və izləyicilər arasında müzakirələrə səbəb olub.
Məlumata görə, sənətçilər tədbirlərdən birində kulisdə görüntüləniblər.
İzləyicilər paylaşımı həm maraqla qarşılayıb, həm də əvvəlki qalmaqalları xatırlayaraq fərqli fikirlər səsləndiriblər.
Həmin videonu təqdim edirik:
