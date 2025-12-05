Qərbi Azərbaycanda mədəni irsin bərpası sülh prosesinin vacib hissəsidir - Əziz Ələkbərli
Konfrans Qərbi Azərbaycan İcmasının Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Konfransıdır. Bu il 61 ölkədən 100-dən artıq nümayəndə burada iştirak edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün Qərbi Azərbaycan İcması tərəfindən "Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası-ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi" mövzususunda lll Beynəlxalq Konfrans çərçivəsində Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O qeyd edib ki, soydaşlarımız 37 il əvvəl Qərbi Azərbaycandan, dədə-baba yurdlarından qovulublar:
"Bu müddət ərzində Qərbi Azərbaycanda mədəni irsimiz xeyli zərər görüb. Mədəni irs nümunələrimiz erməni vandalizminə məruz qalıb. Bununla bağlı UNESCO-ya müraciət etmişik".
Ə. Ələkbərov qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra ilk addım olaraq, Qərbi Azərbaycanda mədəni irsimizin gündəmə gətirilməsini vacib hesab edirik.
