Alimlər çuğundurun inanılmaz faydasını aşkarladı
Britaniyalı tədqiqatçılar çuğundurun damar, ürək və beyin sağlamlığı üçün faydalı olduğunu müəyyən edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Nutrients" jurnalında dərc olunan icmalda çuğundurun nitrat, betalain və polifenol tərkibinin qan dövranını yaxşılaşdırdığı, iltihabı və oksidləşdirici stresi azaltdığı bildirilib. Bu isə Alzheimer xəstəliyinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır.
Hüceyrə və heyvan təcrübələrində çuğundur neyronları qoruyub, mitoxondrilərin fəaliyyətini gücləndirib və iltihabi siqnalları zəiflədib. İnsan üzərində aparılan kiçik tədqiqatlarda isə çuğundur içkiləri beyin qan dövranını yaxşılaşdırıb və yaddaşın sürətli pisləşməsini azaldıb.
