Azərbaycan bütün tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazırdır - Ceyhun Bayramov - FOTO
5 dekabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avstriyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Vyanada keçirilən 4-cü Avropa Azərbaycanşünaslıq Konfransında iştirak edib və çıxış edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Tədbirdə siyasətçilər, beyin mərkəzlərinin təmsilçiləri, akademiklər və müstəqil ekspertlər Azərbaycanın strateji vizionunu və ölkənin əsas xarici siyasət prioritetlərini müzakirə ediblər.
Dəyirmi masa zamanı nazir Azərbaycanın regionda sabitləşdirici qüvvə kimi artan rolunu vurğulayıb. O, iştirakçıları ölkənin çoxtərəfli formatlarda, xüsusən də beynəlxalq əməkdaşlığın daha çox etimad və effektivlik tələb etdiyi bir dövrdə əldə etdiyi nailiyyətlər barədə məlumatlandırıb.
Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın 2026-cı ildə 13-cü Dünya Şəhər Forumuna və Ümumdünya Ətraf Mühit Gününə ev sahibliyi edəcəyini bildirib. O, bu qlobal platformaların ölkənin regional və qlobal məsuliyyətini əks etdirərək davamlı şəhərləşmə, davamlı mənzil, təmiz enerji infrastrukturu və iqlim maliyyələşdirməsinin səfərbərliyi kimi mövzuları əhatə edəcəyini qeyd edib.
Nazir 8 avqustda keçirilmiş Vaşinqton Sülh Zirvə Toplantısının nəticələrinə toxunaraq, Üçtərəfli Birgə Bəyannamənin və digər mühüm sənədlərin imzalanmasını xatırladıb. O, ATƏT-in Minsk Prosesi strukturlarının bağlanmasının başa çatdığını və bunun regionda yeni münaqişədən sonrakı reallığın beynəlxalq səviyyədə tanınması anlamına gəldiyini vurğulayıb.
Ceyhun Bayramov Xəzər və Qara dəniz regionlarını birləşdirən nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin gücləndirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edərək, Azərbaycanın bütün tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu bir daha təsdiqləyib. O, sülhün, regional əlaqənin, iqtisadi təhlükəsizliyin və davamlı inkişafın ölkənin gələcək diplomatik fəaliyyətinin əsas prioritetləri olaraq qalacağını bildirib.
