https://news.day.az/azerinews/1800629.html Türkiyədə 4,6 bal gücündə zəlzələ olub Türkiyənin Van vilayətində 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Hallar və Fəlakətlərin İdarə Edilməsi İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb. Məlumatlara görə, təkanlar Tuşba bölgəsində yerli vaxtla saat 22:17-də yeraltı qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 6,11 km dərinlikdə yerləşib.
Türkiyədə 4,6 bal gücündə zəlzələ olub
Türkiyənin Van vilayətində 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Hallar və Fəlakətlərin İdarə Edilməsi İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Məlumatlara görə, təkanlar Tuşba bölgəsində yerli vaxtla saat 22:17-də yeraltı qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 6,11 km dərinlikdə yerləşib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре