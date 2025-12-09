Azərbaycanda un ilin əvvəli ilə müqayisədə bahalaşıb - SİYAHI
Azərbaycanda ilin son ayında unun topdansatış qiyməti açıqlanıb.
Day.Az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, açıqlanan rəsmi məlumatda ölkədə hazırda 50 kq-lıq unun topdansatış qiyməti 26,1 - 28,6 manat aralığında dəyişir.
Ən ucuz un növü "Dəvəçi-Taxıl" MMC, ən bahalısı isə "Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD" BM tərəfindən bazara təqdim olunur.
Belə ki, ilin əvvəli ilə müqayisədə 50 kq-lıq unun topdansatışında ən ucuz növdə 10 qəpik, ən bahalı növdə isə 40 qəpik bahalaşma qeydə alınıb.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin məlumatına əsasən, un istehsalçılarının hazırda topdansatış qiymətlərini təqdim edirik:
