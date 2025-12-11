Bu qidaları birlikdə yeməyin – dietoloq təhlükəni açıqladı
Diyetoloqlar bəzi qida məhsullarının birlikdə qəbulunun sağlamlığa mənfi təsir göstərə biləcəyini bildirirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, endokrinoloq-diyetoloq Mariya Brijanın sözlərinə görə, yanlış qida birləşmələri orqanizmin qida maddələrini mənimsəməsini zəiflədə və hətta narahatlıq yarada bilər.
Mütəxəssis aşağıdakı kombinasiyaların xüsusilə diqqətdə saxlanılmasını tövsiyə edir:
Qırmızı ət + güclü çay və ya qəhvə:
Bu içkilərdə olan tanninlər dəmir ilə həll olunmayan maddələr yaradır və onun sorulmasını xeyli azaldır. Xüsusən qanazlığına meyilli olanlar bu içkiləri 1-1,5 saat sonra qəbul etməlidirlər.
Dəmirlə zəngin qidalar + kalsium mənbələri (süd, pendir):
Kalsium dəmirin mənimsənilməsini zəiflədir. Bu səbəbdən onları eyni yeməkdə birləşdirmək məsləhət görülmür.
İspanaq və turşəng + süd məhsulları:
Bu göyərtilərdəki oksalatlar kalsiumla birləşərək hər iki elementin sorulmasını azaldır və həssas insanlarda böyrəkdaşı riskini artırır.
Kartof + paxlalılar:
Yüksək nişasta ilə paxlalıların birlikdə qəbulu həzmi çətinləşdirir, şişkinlik və ağırlıq yarada bilər.
Meyvə + proteinli və yağlı yeməklər:
Yeməkdən dərhal sonra meyvə yemək fermentasiyaya, şişkinliyə və narahatlığa səbəb ola bilər. Meyvəni əsas yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl və ya 1,5-2 saat sonra yemək daha uyğundur.
Sadə şəkərlər + yağlar (fast food, şirin çörəklər):
Bu kombinasiyalar mədəaltı vəzə ciddi yük salır, qan şəkərinin kəskin yüksəlişinə səbəb olur və insulin müqaviməti olanlar üçün xüsusilə təhlükəlidir.
