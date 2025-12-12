Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi və siyasi sabitliyinin qurulmasında mühüm rol oynayıb - Birol Akgün
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində böyük dövlət xadimi kimi ön plana çıxan Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi və siyasi sabitliyinin qurulmasında mühüm rol oynayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Fəxri Xiyabanda Ümumilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərkən jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Onun uzaqgörən siyasəti Azərbaycanın dövlətçiliyini möhkəmləndirib, xalqın rifahı üçün möhkəm təməl yaradıb. Eyni zamanda, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında "bir millət, iki dövlət" prinsipinə əsaslanan qardaşlıq münasibətlərinin yenidən bərpası və inkişafı məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır",- deyə səfir əlavə edib.
