https://news.day.az/azerinews/1801864.html Aqarunovun qardaşı vəfat edib - FOTO Azərbaycanın yəhudiəsilli Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun qardaşı Robert Aqarunov vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı saytımıza mərhumun qardaşı Rantik Aqarunov bildirib. O qeyd edib ki, qardaşı ötən gün İsraildə dəfn edilib.
Aqarunovun qardaşı vəfat edib - FOTO
Azərbaycanın yəhudiəsilli Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun qardaşı Robert Aqarunov vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı saytımıza mərhumun qardaşı Rantik Aqarunov bildirib. O qeyd edib ki, qardaşı ötən gün İsraildə dəfn edilib.
Məlumata görə, Robert Aqarunov dekabrın 11-də 59 yaşında uzunsürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре