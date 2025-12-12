Aqarunovun qardaşı vəfat edib

Azərbaycanın yəhudiəsilli Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun qardaşı Robert Aqarunov vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı saytımıza mərhumun qardaşı Rantik Aqarunov bildirib. O qeyd edib ki, qardaşı ötən gün İsraildə dəfn edilib. 

Məlumata görə, Robert Aqarunov dekabrın 11-də 59 yaşında uzunsürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.