Ən etibarsız 5 elektrik krossoveri açıqlandı
"What Car" ən etibarsız 5 elektrik krossoverini açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın "What Car" avtomobil nəşri ikinci əl bazarında ən etibarsız elektrik krossoverlərinin reytinqini dərc edib.
Reytinq minlərlə avtomobil sahibinin sorğusu əsasında hazırlanıb və modellər 100 ballıq sistemlə qiymətləndirilib.
Sorğunun nəticələrinə görə, ən etibarsız elektrik krossoveri Volkswagen ID.4 olub. Model cəmi 79,6% etibarlılıq göstəricisi ilə siyahının sonuncu pilləsində qərarlaşıb.
İkinci yerdə Nissan Ariya yerləşir - 80,9%, üçüncü yerdə isə BMW iX - 81% etibarlılıqla.
Dördüncü və beşinci sıraları MG ZS EV (81,8%) və Audi e-tron (84,4%) tamamlayır.
Qeyd edək ki, "What Car" daha əvvəl ən bahalı servis xərclərinə malik avtomobillərin siyahısını da hazırlamışdı. Bu reytinqə görə, ən bahalı təmir tələb edən model 2019-cu il BMW 3-series olub. Bu avtomobillərin sahibləri illik orta hesabla £421 xərcləyir. İkinci yeri 2018-ci ildən istehsal olunan Audi A1 tutur - illik təmir xərci orta hesabla £218. Üçüncü yerdə isə 2013-2020-ci illərin Audi A3 modeli qərarlaşıb. Bu avtomobil üzrə orta illik təmir xərci £100 təşkil edir.
