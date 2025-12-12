Azərbaycan bu ölkə ilə də dəmir yolu yükdaşımalarını genişləndirə bilər - RƏSMİ
Estoniya və Azərbaycan dəmiryolu sahəsində və rəqəmsal inteqrasiyada yükdaşımaların genişlənməsi üçün potensial görür.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə verdiyi müsahibədə Estoniya Dəmir Yollarının (AS Eesti Raudtee) kommersiya direktoru Artur Rayxman deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda Estoniya ilə Azərbaycan arasında dəmir yolu əməkdaşlığı o qədər də güclü deyil.
"Yükdaşımaların həcmi böyük deyil - ümumi daşımaların təxminən 1 faizini təşkil edir və axın əsasən Azərbaycandan Estoniyaya doğrudur. Biz əks istiqamətdə daşımalar üçün imkanları müəyyənləşdirərək və ümumi yük dövriyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq bu vəziyyəti dəyişməyə çalışırıq. Estoniya informasiya texnologiyaları sahəsində öz təcrübəsini təqdim edib və bu istiqamət əməkdaşlıq üçün perspektivli hesab olunur. Mövcud yükdaşıma məlumatlarının rəqəmsal mübadiləsinin tətbiqi, daha sonra isə yük vaqonlarının hərəkəti barədə məlumatın real vaxt rejimində paylaşılması rəqəmsal tərəfdaşlığın konkret başlanğıc nöqtəsinə çevrilə bilər",-deyə A. Rayxman deyib.
Onun sözlərinə görə, Estoniyanın Orta Dəhlizə inteqrasiyası ilə bağlı müzakirələr aparılsa da, hələlik bu marşrutdan istifadə edən konkret nəqliyyat layihələri mövcud deyil.
A. Rayxman əlavə edib ki, müvafiq layihələrin hazırlanması istiqamətində fəal iş aparılır.
