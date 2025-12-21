Niyə gündə üç dəfə yemək vacibdir? - Diyetoloqdan xəbərdarlıq
Gündə üç dəfə qidalanmadan imtina orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, diyetoloq və qastroenteroloq Viktoriya bildirib ki, qida qəbulları arasındakı fasilə yuxu vaxtı istisna olmaqla, adətən 3-5 saat olmalıdır.
Onun sözlərinə görə, bu cür rejim qan şəkərinin stabilliyini qorumağa, eyni zamanda aclıq hissini nəzarətdə saxlamağa kömək edir. Qida qəbulunun uzun müddət gecikdirilməsi isə həddindən artıq yemək ehtimalını artırır.
Mütəxəssis vurğulayıb ki, məsələnin psixoloji tərəfi də az əhəmiyyət daşımır. Belə ki, bəzi insanlar səhər və ya günorta yeməyini buraxdıqları halda, sonradan normadan artıq qida qəbulunu özləri üçün haqlı hesab edirlər.
Həkim əlavə edib ki, az-az və kiçik porsiyalarla qidalanan şəxslər də zamanla orqanizm üçün vacib vitamin və mineralların çatışmazlığı ilə üzləşə bilərlər.
