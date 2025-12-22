https://news.day.az/azerinews/1804319.html Prezident İlham Əliyev "2026-cı il - “Şəhərsalma və Memarlıq İli" ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir.
Day.Az paylaşımı təqdim edir.
