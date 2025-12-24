https://news.day.az/azerinews/1804825.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və sakinlərlə görüşüblər - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 24-də Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüblər. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
