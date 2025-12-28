İspanaqdakı qum və palçığı yox edən təəccüblü üsul - 1 qaşıq bəs edir
İspanaq yarpaqlarının arasında gizlənən qum və palçıq çox vaxt adi yuma ilə tam təmizlənmir. Mütəxəssislər isə həm sadə, həm də təsirli bir üsul tövsiyə edir - bunun üçün cəmi 1 xörək qaşığı kifayətdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mətbəx mütəxəssislərinin bildirdiyinə görə, ispanağı təmizləməyin ən effektiv yolu sirkəli su üsuludur. Geniş bir qaba soyuq su doldurun və üzərinə 1 xörək qaşığı üzüm və ya alma sirkəsi əlavə edin. İspanağı bu suda 5-10 dəqiqə saxlayın.
Bu müddət ərzində sirkə yarpaqların arasında qalan qum, torpaq və palçığın dibə çökməsinə kömək edir. Daha sonra ispanağı sudan çıxarın və axar suyun altında yarpaq-yarpaq yuyun. Qabın dibində toplanan qumu açıq şəkildə görmək mümkündür.
Qeyd olunur ki, bu üsul yalnız ispanaq üçün deyil, kahı, göyərti və digər yarpaqlı tərəvəzlərin təmizlənməsində də olduqca təsirlidir. Həm gigiyenik, həm də praktik olan bu metod mətbəxdə vaxta qənaət etməyə kömək edir.
Mütəxəssislər əlavə edir ki, ispanağı yuduqdan sonra uzun müddət suda saxlamamaq və dərhal süzüb istifadə etmək daha faydalıdır.
