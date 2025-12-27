Azərbaycan bir ölkəyə yoğurt satır, 13 ölkədən isə alır
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana ümumi dəyəri 5 milyon 562.12 min dollar olan 2 572.27 ton yoğurt idxal olunub.
Day.Az rəsmi statistikaya istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ilin 10 ayının yekunlarına görə isə ölkəyə ümumi dəyəri isə 3 milyon 627.51 min dollar olan 2 min 225.87 ton yoğurt gətirilib. Bu isə onu göstərir ki, cari ildə yoğurt idxalı dəyər baxımından kəskin artıb.
Bu il əsas idxalçı ölkə Qazaxıstan olub, oradan dəyəri 3 milyon 712.58 min dollar olan 1 753.14 ton yoğurt alınıb. Belarusdan idxal 380.5 ton (657.9 min dollar), Rusiyadan isə 249.02 ton (850,84 min dollar) təşkil edib. Eyni zamanda İran, Türkiyə və Avropa İttifaqı ölkələrindən ölkəyə yoğurt gətirilib.
Azərbaycandan ancaq Gürcüstana yoğurt ixrac olunub. Bu il qonşu ölkəyə 682.64 dollar dəyərində 327.8 ton yoğurt satılıb. Ötən il isə Gürcüstana 202.49 min dollar dəyərində 99.13 ton yoğurt ixrac olunub.
