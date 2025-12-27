https://news.day.az/azerinews/1805737.html Keçmiş daxili işlər nazirinin oğlu vəfat etdi Bu gün, 27 dekabr tarixində 1991-ci il noyabrın 20-də Qarabağda törədilmiş terror aktı nəticəsində helikopter qəzasında faciəvi şəkildə həlak olmuş Azərbaycanın daxili işlər naziri, müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə dövlət müşaviri Məhəmməd Əsədovun ailəsinə ağır itki üz verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sabiq nazirin oğlu Nazim Əsədov vəfat edib.
