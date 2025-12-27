https://news.day.az/azerinews/1805761.html Bakıda 3 otaqlı ev yanıb Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda ümumi sahəsi 150 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları 20 m² sahədə və dam örtüyü 10 m² sahədə yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Bakıda 3 otaqlı ev yanıb
Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda ümumi sahəsi 150 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları 20 m² sahədə və dam örtüyü 10 m² sahədə yanıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
