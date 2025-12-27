Bakıda 3 otaqlı ev yanıb

Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda ümumi sahəsi 150 m² olan kürsülü, birmərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları 20 m² sahədə və dam örtüyü 10 m² sahədə yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.