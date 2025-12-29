Qazaxda MAXE yol qəzasında həlak oldu

Qazaxda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 2003-cü il təvəllüdlü Səbuhi Əliyev həyatını itirib.

S.Əliyev MAXE idi və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət edirdi.

Qeyd edək ki, mərhum bu gün Qazax rayonu Qaymaqlı kəndində torpağa tapşırılıb.