Prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqləyib

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2026-cı il büdcəsinin gəlirləri 13 032 340,5 min manat, xərcləri isə 13 016 021,6 min manat məbləğində təsdiq edilməlidir.