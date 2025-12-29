https://news.day.az/azerinews/1806139.html Qadınların kiçik bizneslər üçün maliyyə imkanlarına çıxışı təmin ediləcək Qadınlar üçün mikroiqtisadi və idarəetmə təlimlərinin təşkili və onların kiçik bizneslər üçün maliyyə imkanlarına çıxışı təmin ediləcək.
Qadınlar üçün mikroiqtisadi və idarəetmə təlimlərinin təşkili və onların kiçik bizneslər üçün maliyyə imkanlarına çıxışı təmin ediləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasında gender (kişi və qadınların) bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, özünüməşğulluq proqramına cəlb olunan qadınların sayının artırılması, qadınlar üçün mikroiqtisadi və idarəetmə təlimlərinin təşkili və sahibkarlıqla məşğul olan qadınların sayının artırılması planlaşdırılır.
