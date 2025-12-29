https://news.day.az/azerinews/1806151.html Mediada gender əsaslı zorakılıq mövzusunda monitorinq aparılacaq Mediada yayımlanan gender bərabərliyi və gender əsaslı zorakılıq mövzusunda media məhsullarının monitorinqinin aparılacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasında gender (kişi və qadınların) bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, monitorinq planının hazırlanması, gender bərabərliyi və gender əsaslı zorakılıq mövzusunda media məhsullarının monitorinqinin aparılması və aparılmış monitorinq üzrə müvafiq hesabatın hazırlanması planlaşdırılır.
