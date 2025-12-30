https://news.day.az/azerinews/1806432.html Bakıda atəşfəşanlıq olacaq 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibəti ilə Bakıda atəşfəşanlıq keçiriləcək. Day.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Bakı sakinləri və qonaqları atəşfaşanlığı dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə izləyə biləcəklər. Atəşfəşanlıq Dənizkənarı Milli Parkda təşkil ediləcək.
