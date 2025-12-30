https://news.day.az/azerinews/1806438.html Bakı Yeni il ərəfəsində - FOTOREPORTAJ Paytaxt Bakımız Yeni ili qarşılayır. Şəhər gözoxşayan işıqlarla, yolkalarla bəzədilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərin mərkəzi küçələri gözəl, rəngbərəng işıqlarla, al-əlvan bayraqlarla, müxtəlif rənglərə bürünmüş şam ağacları ilə bəzədilib. Şəhərin mərkəzi küçələri və bulvar bayram rənglərinə boyanıb.
Bakı Yeni il ərəfəsində - FOTOREPORTAJ
Paytaxt Bakımız Yeni ili qarşılayır. Şəhər gözoxşayan işıqlarla, yolkalarla bəzədilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərin mərkəzi küçələri gözəl, rəngbərəng işıqlarla, al-əlvan bayraqlarla, müxtəlif rənglərə bürünmüş şam ağacları ilə bəzədilib. Şəhərin mərkəzi küçələri və bulvar bayram rənglərinə boyanıb.
Həmçinin, bayramla əlaqədar şəhərin mərkəzi küçələrində Yeni il yarmarkaları təşkil edilib.
Trend-in fotoqrafı əlvan çıraqlarla, Yeni il ağacları ilə bəzənmiş paytaxt Bakının xoş əhval-ruhiyyəli görüntülərini lentə alıb.
FOTO: Arif Qulizadə
