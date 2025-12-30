Bakı Yeni il ərəfəsində

Paytaxt Bakımız Yeni ili qarşılayır. Şəhər gözoxşayan işıqlarla, yolkalarla bəzədilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərin mərkəzi küçələri gözəl, rəngbərəng işıqlarla, al-əlvan bayraqlarla, müxtəlif rənglərə bürünmüş şam ağacları ilə bəzədilib. Şəhərin mərkəzi küçələri və bulvar bayram rənglərinə boyanıb.

Həmçinin, bayramla əlaqədar şəhərin mərkəzi küçələrində Yeni il yarmarkaları təşkil edilib.

Trend-in fotoqrafı əlvan çıraqlarla, Yeni il ağacları ilə bəzənmiş paytaxt Bakının xoş əhval-ruhiyyəli görüntülərini lentə alıb.

FOTO: Arif Qulizadə