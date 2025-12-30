https://news.day.az/azerinews/1806445.html Həsən Zeynalov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Həsən Zeynalov "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Həsən Zeynalov “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Həsən Zeynalov "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Həsən Sultan oğlu Zeynalov 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilsin.
