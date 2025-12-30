Naxçıvanda elm, təhsil, səhiyyə və sosial-iqtisadi sahədə bir sıra şəxslər təltif edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir sıra şəxslər təltif ediliblər.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov müvafiq Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının elm, təhsil, səhiyyə və sosial-iqtisadi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
"Əməkdar müəllim" fəxri adı ilə
Abbasova Kövsər Məmməd qızı
Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu
Əliyev İsmayıl İsrafil oğlu
"Əməkdar həkim" fəxri adı adı ilə
Tutayuk Xaspolad Murad oğlu
"Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə" nişanı ilə
Əliyev Elşad Məmmədqulu oğlu
Bayramov Nazim Yusif oğlu
İsmayılov Hüseyn Abbas oğlu
Novruzov Sabir Abbasqulu oğlu
"Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə
Quliyev Nizami Zülfəli oğlu
Zeynalova Arifə Əziz qızı.
